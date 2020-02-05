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رياضة

العودة في مصر.. تعرف على مشوار ناديي الأهلي والزمالك حال تأهلهما لنصف النهائي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:31 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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إسماعيل محمود
أسفرت قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سحبت اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المتأهلة لهذا الدور.

اصطدم النادي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي  ، بينما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي  في دور ربع النهائي.

وجاءت باقي المباريات كالآتي:

الرجاء المغربي - مازيمبي الكونغولي 

النجم الساحلي التونسي - الوداد المغربي


ويلاقي النادي الأهلي في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، على أن تكون مباراة الذهاب خارج مصر، والعودة في مصر، أما نادي الزمالك، فيلاقي في حال تأهله لنصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي، وستكون مباراة الذهاب خارج مصر ، والعودة في مصر.

وتقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي على ملاعب الفرق أصحاب المركز الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، بينما تقام مباراة العودة على ملاعب الفرق أصحاب صدارة مجموعاتها في دور المجموعات ، أحد يومي 6 أو 7 مارس.
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