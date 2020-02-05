جدول تسجيل المقررات لجميع مستويات كلية الإعلام بجامعة القاهرة





أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن جدول تسجيل المقررات الدراسية لجميع المستويات والفرق بها خلال الفصل الدراسي الثاني 2020.





وتم تقسيم جدول التسجيل لأربعة أيام متتالية موزعة على الـ 4 فريق الدراسية بالكلية.





ويبدأ اليوم الأول باستقبال تسجيلات الفرقة الرابعة خلال يوم الأحد 9 فبراير، لتستكمل الفرقة الثالثة خلال اليوم التالي الاثنين 10 فبراير.





وتفتح أبواب التسجيل للفرقة الثانية خلال يوم الثلاثاء بتاريخ 11 فبراير، لتنتهي بالفرقة الأولي يوم 12 فبراير.



