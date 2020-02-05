ماحد يحس بالعاشق أحدث أغاني ديانا حداد.. قريبًا

"إلى هنا" حاجز الـ100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، وحققت انتشارًا كبيرًا بين جمهورها.

إلى جانب ذلك، تستعد ديانا حداد لطرح أغنية منفردة جديدة باللهجة البدوية، وأغنية أخرى من اللون اللبناني، حيث انتهت من تسجيلهما، وقامت بتصوير الأغنية البدوية بطريقة الفيديو كليب، وستقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة، حيث تحمل الأغنية كلمات متميزة تخص العشاق.