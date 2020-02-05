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أخبار العالم

رئيساً مدى الحياة.. كيف علق ترامب على تبرئته من تهمتي عرقلة الكونجرس واستغلال السلطة؟

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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شريف سيد
علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على تبرئته من قبل الشيوخ الأمريكي من تهمتي عرقلة عمل الكونجرس واستغلال السلطة. 

ونشر ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو له تعبيري وهو رئيس للولايات المتحدة إلى مدى نهاية. 

وبرّأ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تهمتي عرقلة عمل الكونجرس الأمريكي، واستغلال سلطته. 

ورفض الشيوخ الأمريكي اتهام ترامب باستغلال سلطته بـ 52 صوتا، مقابل موافقة 48 نائبا على الاتهامات الموجهة له. 

وفيما يخص قضية عرقلة عمل الكونجرس، وافق 53 نائبا على تبرئة ترامب، فيما رفض 47 نائبا تبرئته من هذه التهمة. 

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن سلوك الرئيس دونالد ترامب، لا يُغتفر. 

وأضاف "شومر"، في كلمة، قبل التصويت على محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ: "إذا لم يكن سلوك الرئيس ترمب الحالي غير قابل للمساءلة؛ فلا شيء آخر قابل للمساءلة".
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