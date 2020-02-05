ترامب ينتصر.. الشيوخ الأمريكي يبرئ الرئيس من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة الكونجرس

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي ، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تهمتي عرقلة عمل الكونجرس الأمريكي، واستغلال سلطته.





ورفض الشيوخ الأمريكي اتهام ترامب باستغلال سلطته بـ 52 صوتا، مقابل موافقة 48 نائبا على الاتهامات الموجهة له.





وفيما يخص قضية عرقلة عمل الكونجرس ، وافق 53 نائبا على تبرئة ترامب، فيما رفض 47 نائبا تبرئته من هذه التهمة.





وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي ، تشاك شومر، إن سلوك الرئيس دونالد ترامب، لا يُغتفر.





وأضاف "شومر"، في كلمة، قبل التصويت على محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ : "إذا لم يكن سلوك الرئيس ترمب الحالي غير قابل للمساءلة؛ فلا شيء آخر قابل للمساءلة".





وأوضح: "هناك جمهوريون يقرون أن الرئيس ترامب حاول تسوّل النفوذ الأجنبي في الانتخابات، لكنهم يعتقدون أن تصرفاته لا ترقى لمستوى المساءلة".





واستطرد: "من يدعو لترك مصير ترامب للانتخابات؛ ينسى أن مؤسسي الولايات المتحدة لم ينسوا الانتخابات حينما وضعوا بنود مساءلة الرئيس في دستورها".





ونوّه "شومر" في كلمته، أن "محاكمة الرئيس فاشلة، وتمثل تحديًا لرئاسته.. لا يمكنك أن تكون في صف الرئيس، وفي صف الحقيقة في نفس الوقت".