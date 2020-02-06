المغربية أسماء الأزرق تبدع في تقديم أغنية لكوكب الشرق ..شاهد

قدمت الإعلامية منى الشاذلي، حلقة خاصة من برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي»، باستضافتها المطربة المغربية أسماء الأزرق.

وأبدعت المطربة المغربية أسماء الأزرق، بتقديم أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم «الليل وسماه ونجومه وقمره».





وقالت المطربة المغربية أسماء الأزرق، إنها سعيدة بتواجدها فى مصر، موضحة أنها قامت بالغناء فى الأوبرا، وأنها سعيدة بوجودها فى برنامج كبير من تقديم الإعلامية منى الشاذلي.





وأضافت أن أى فنان عربى يتمنى الغناء فى دار الأوبرا المصرية، موضحة أنها قامت بالغناء فى الأوبرا، مشيرة إلى أن انطلاقتها الفنية بدأت من أم الدنيا مصر، وهى سعيدة بذلك.





وتحدث المطربة المغربية أسماء الازرق، عن نفسها وقالت إنها بدأت فى تعلم تجويد القرآن من عمر 7 سنوات، وخلال دراستها فى المدرسة اكتشفت تميزها فى الغناء وزملاؤها فى المدرسة كانوا يشجعونها على الغناء فى أى مناسبة.





ولفتت المطربة المغربية أسماء الأزرق، إلى أنها من عشاق الفن الشعبي، ومن المعجبين بـ أحمد عدوية و بدرية السيد، ومحمود الليثى".





وقامت المطربة المغربية أسماء الازرق، بمداعبة جمهور برنامج معكم قائلة "ماشي أنا بعرف أتكلم مصري كويس"، ليتفاعل الجمهور معها بالتصفيق.





وتابعت المطربة المغربية أسماء الأزرق، أنها متزوجة من مواطن سوري، ولكن هى محبة لـ الفن المصري، وقامت بغناء أغنية مكس لـ أحمد عدوية وبدرية السيد.