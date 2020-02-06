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فن

تراشق بالألفاظ .. ريم البارودي ترد بعنف على متابعيها بسبب صورتها في الحرم المكي

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:17 ص
ريم البارودى
ريم البارودى
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أحمد إبراهيم
تعرضت الفنانة ريم البارودى لهجوم شرس من قبل متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"؛ بسبب صورتها فى بيت الله الحرام أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائها مناسك العمرة.

ولم تتردد ريم البارودى فى الرد بعنف على متابعيها الذين هاجموها ودخلوا فى حالة من التراشق بالألفاظ، وردت الفنانة مدافعة عن الفن والفنانين بصفة عامة. 

ولعل من أبرز هذه التعليقات، حيث قال لها أحد المتابعين "بلاش اوفره صلى وانت ساكته بلاش متاجرة بالدين" لترد ريم البارودى على هذا التعليق، قائلة "بس يا اهبل يا عبيط روح شوف صورك ياللى عمرك ما تحس ولا تفهم ولا اظن تزور بيت الله الحرام". 

وقال متابع آخر "طيب ما انتى بترجعى وتلبسى عريان يبقى ايه لزمة العمرة"؛ لترد ريم بعنف، قائلة "انت مالك خليك فى نفسك هو انت اللى ربنا هيحسبك يا مريض محتاج تتعالج الفنانين دول ارقى البشر".

تراشق بالألفاظ .. ريم البارودي ترد بعنف على متابعيها بسبب صورتها في الحرم المكي
تراشق بالألفاظ .. ريم البارودي ترد بعنف على متابعيها بسبب صورتها في الحرم المكي
تراشق بالألفاظ .. ريم البارودي ترد بعنف على متابعيها بسبب صورتها في الحرم المكي
تراشق بالألفاظ .. ريم البارودي ترد بعنف على متابعيها بسبب صورتها في الحرم المكي
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