ريم البارودي تعتذر عن استكمال مسرحية «جوازة مرتاحة»

اعتذرت الفنانة ريم البارودي عن استكمال عرض مسرحية "جوازة مرتاحة" الذى كان مقررا عرضها في نهاية الشهر الجاري على مسرح أوبرا جامعة مصر.





وكتبت ريم على ستورى انستجرام "تم انسحابي واعتذارى نهائيا عن مسرحية "جوازة مرتاحه" شكرا للجميع ".





كانت المسرحية قد نجحت فى تحقيق ردود أفعال إيجابية أثناء عرضها خلال الصيف الماضى فى الغردقة، وتحديدًا في شهر يوليو الماضي إلا أنها لم تعرض في القاهرة حتي الآن



