ريم البارودي تعتذر عن استكمال مسرحية «جوازة مرتاحة»

اعتذرت الفنانة ريم البارودي عن استكمال عرض مسرحية "جوازة مرتاحة" الذى كان مقررا عرضها في نهاية الشهر الجاري على مسرح أوبرا جامعة مصر.
وكتبت ريم على ستورى انستجرام "تم انسحابي واعتذارى نهائيا عن مسرحية "جوازة مرتاحه" شكرا للجميع ".
كانت المسرحية قد نجحت فى تحقيق ردود أفعال إيجابية أثناء عرضها خلال الصيف الماضى فى الغردقة، وتحديدًا في شهر يوليو الماضي إلا أنها لم تعرض في القاهرة حتي الآن
مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، وهو عرض كوميدى مأخوذ عن واحدة من أهم روايات شكسبير المعروفة باسم "ترويض النمره"، ومن بطولة ريم البارودي وأحمد صفوت وهشام اسماعيل ومنة عرفة، وكانت تعرض لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ثم تم اضافة يوم رابع آنذاك بسبب الإقبال على المسرحية، كما أن المسرحية أعادت ريم البارودي إلي خشبة المسرح بعد عشرة أعوام من الغياب حين لعبت بطولة مسرحية "زى الفل" على مسرح البالون عام 2009.