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برنس السينما المصرية.. سمية الألفي: فاروق الفيشاوي موجود بروحه الطيبة وأعماله.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:00 ص
فاروق الفيشاوي وسمية
فاروق الفيشاوي وسمية الألفي
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كريم الخطيب
قالت الفنانة سمية الألفي، في الذكرى الـ 68 لميلاد الفنان فاروق الفيشاوي، إنها حريصة على الاحتفال بعيد ميلاد فاروق الفيشاوي، موضحة أن فاروق الفيشاوي لم يمت ولكنه متواجد بروحه الطيبة وبالطاقة الإيجابية وأعماله التي تركها لكل من حوله.

وأضافت سمية الألفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أن فاروق الفيشاوي كان إنسانا بسيطا وجميلا وهي التي كانت تذكره بيوم ميلاده كل مرة.

وأشارت سمية الألفي، إلى أن فاروق الفيشاوي كريم وصاحب واجب ومحب للناس ويعتز بأصدقائه، مؤكدة أن فاروق الفيشاوي صاحب بصمة فنية خاصة ومازالت تحتفل بذكرى ميلاده مع الأسرة.

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