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محافظات

«زراعة الفيوم» تنظم دورة تدريبية في مجال ترشيد استخدام مياه الري

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم برئاسة الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة دورة تدريبية في مجال ترشيد استخدام مياه الري خلال الفترة من ٢/٤ : ٢/١٠


أكد وكيل الوزارة، ضرورة الاهتمام باتباع كافة سبل ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية والتنسيق مع الجهات المعنية بترشيد استهلاك مياه الري وتنفيذ الدورات التدريبية للاستفادة من المتخصصين وتبادل الخبرات وذلك للحفاظ على المياه من الإهدار و الحفاظ عليها للأجيال القادمة، واتباع طرق حديثة لتوفير مياه الري.


أشار وكيل الوزارة إلى أن مشروع ترشيد استخدام المياه المستخدمة فى الأنشطة الزراعية بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الأراضى والمياه ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية مشيرًا الي أن الهدف من الدورة التعرف علي اهمية محصول القمح و الزراعة على مصاطب والتوصيات الفنية خلال هذه الفترة و الاهتمام بالرى ومكافحة الحشائش بالمبيدات الموصى بها وكيفية قياس الرى والاحتياجات المائية للحقل الإرشادى والحقل المقارن باستخدام الهدار المعدنى المعد لذلك بهدف توفير استخدام مياه الري بالإضافة الي عرض طريقة الزراعة على مصاطب لمحصول القمح بمحافظة الفيوم


وتحدث الدكتور سامح محمود مدير محطة البحوث عن كيفية ترشيد استخدام مياه الري والأساليب الحديثة في ترشيد مياه الري على مستوى الحقل، مؤكدا أن  التحديات التي تواجهنا حاليا هي تدهور نوعية المياه نتيجة إلقاء المخلفات فى المجارى المائية وزيادة الفواقد المائية والتوسع فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والزيادة السكانية الكبيرة تستدعي التوسع فى الزراعة .


وأوضح أن الوزارة وضعت خطة لمواجهة تلك التحديات تتمثل فى ترشيد استهلاك المياه فى الزراعة عن طريق استخدام أساليب الزراعة الحديثة مثل الصوب واستخدام أساليب الرى الحديثة مثل التنقيط والرش وضرورة تسوية الأراضى بالليزر حتى لا تستهلك مياها كثيرة فى الرى .

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