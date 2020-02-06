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منوعات

اللجنة الأولمبية اليابانية تلغى زيارة لبكين بسبب فيروس كورونا

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:58 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت اللجنة الأولمبية اليابانية إلغاء زيارة تستمر 4 أيام كانت مقررة سلفا للعاصمة الصينية بكين التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وذلك بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا المتحور الجديد فى الصين.

وكان من المقرر أن تنظم اللجنة الأولمبية اليابانية دراسة مشتركة فى العاصمة الصينية خلال الفترة من 25 حتى 28 من شهر فبراير الحالي مع الأجهزة الرياضية الصينية استعدادا للأولمبياد الشتوية المقبلة، غير أن اللجنة الأولمبية اليابانية قررت إلغاء الزيارة بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشى فيروس كورونا حالة طوارئ دولية يوم الخميس الماضى.. ولم تحدد اللجنة الأولمبية اليابانية موعدا جديدا لإتمام الزيارة.

من ناحية أخرى، صرح ياشوهيرو ياماشيتا رئيس اللجنة الأولمبية الصينية قائلا "سوف نعمل معا مع الأجهزة الرياضية من اجل حماية سلامة الرياضيين والاطراف المعنية ".

وجاءت تصريحات المسئول الرياضي الياباني بعد ظهور 20 حالة أصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى اليابان قبل أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصينية طوكيو 2020.



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