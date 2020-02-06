بسبب كورورنا.. قرار عاجل من السعودية بشأن السفر إلى الصين

نقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن المديرية العامة للجوازات أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.





ولفتت الجوازات إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين ، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.













ووضعت مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، مواطني المدينة في حجر صحي بالفنادق والمدارس والمستشفيات، فيما أغلقت السلطات مزيدًا من المدن الصينية وطلبت من الناس البقاء في منازلهم، ففي هانجتشو، على بعد 175 كلم جنوب غرب شنغهاي، أقيمت سياجات خضراء لقطع الشوارع المؤدية إلى مقر عملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا»، فيما حلقت طائرة مقاتلة في الأجواء.





ودعت منظمة الصحة العالمية مساء أمس، الأربعاء، إلى جمع تبرعات بقيمة مئات ملايين الدولارات، لدعم خطتها لمحاربة فيروس كورونا الجديد، عبر الاستثمار في البلدان المعرضة للخطر بشكل كبير.





وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف "اليوم نطلق خطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية، نطلب 675 مليون دولار لتمويل الخطة للأشهر الثلاثة القادمة".