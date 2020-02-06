وكثير من السياح على متن السفينة اليابانية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية دخلوا تايوان في جولة ليوم واحد بعدما رست في ميناء كيلونج الشمالي في 31 يناير وفقا لسلطات الهجرة.

وتقول وسائل إعلام محلية إنهم زاروا على الأرجح عدة مواقع سياحية شهيرة في تايبيه.

ومنعت اليابان أكثر من 2500 سائح يستقلون سفينة سياحيّة، ونحو 1000 من أفراد طاقمها من الرسو في موانئها، بعدما تبين وجود 10 إصابات بالفيروس على متن السفينة التي وضعت في الحجر الصحي لـ14 يوما.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 73 وفاة و3694 إصابة جديدة بالفيروس في إقليم هوبي مركز انتشار الوباء، ليرتفع عدد الإصابات في سائر الصين إلى 28018 إصابة مؤكدة.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 563 شخصا، وعدد الأشخاص المصابين بالفيروس إلى 19665 في الأراضي الصينية.