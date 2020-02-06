منظمة الصحة العالمية: مصر خالية من أي مصابين بفيروس كورونا ..فيديو

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر لا توجد بها إصابات بفيروس كورونا، وطالب الجميع بعدم نشر الشائعات، مشيرا إلى أن الشائعات موجودة فى جميع بلاد العالم ولكن يتم رصدها والتعامل معها.





وأضاف الدكتور جون جبور، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن كورونا فيروس من عائلات فيروسية متواجدة منذ مئات السنين، وأن الفيروسات تتحور دائمًا لإعطاء سلالات جديدة وتظهر بصورة فيروسات جديدة.





وأشار الدكتور جون جبور، إلى أن ما يشاع حاليًا بأن مصدر الفيروسات حيواني وعندما تنقل إلى الإنسان تكن أشد خطورة، ومن ثم تتحور وتبدأ بالانتقال من إنسان لآخر.







