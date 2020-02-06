AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء في موشن جرافيك: جماعات الإسلام السياسي تختزل الدين في جماعة الإخوان

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:22 ص
دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية
Advertisements
القسم الديني

أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك ظاهرتين فكريتين تتصف بهما الجماعات السياسية المنتسبة للإسلام، الأولى هي اختزالُ الإسلامِ بكلِّ أبعادِه وقيمِه ومقاصدِه في المسألة السياسية، وكأنه ليس رسالةً ربانيةً جامعةً.

 

وقالت الدار - في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة - إن الظاهرة الثانية التي تتصف بها جماعات الإسلام السياسي هي أنهم يعتبرون الإسلام بكل تاريخه وفكره وتراثه يتجسد في جماعة الإخوان فقط، فيحصرون الإسلام في فكرها ورؤيتها واختياراتها، أما ما يخالفها ويخرج عنها فهو مخالف له، وخارج عنه.

 

وأضافت الدار أن الجماعة اعتبرت نفسها بديل المجتمع، ووكيلته دون تفويض منه، بل بالوصاية عليه؛ لقصور في دينه، وخلل في عقيدته، وضعف في فهمه، وخور في طاقاته وقدراته.

 

وأوضحت دار الإفتاء في فيديو الرسوم المتحركة أن هذا انحراف كامل عن الحركة التاريخية للمجتمعات الإسلامية، وخروجٌ جذريٌّ عن نموذج إدارة المجتمعات، وتنظيمها وسياسة شأنها العام الذي رسخه المفكرون والفقهاء طول التاريخ الإسلامي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء توضح أسباب الإسلاموفوبيا وعلاجها في فيديو موشن جرافيك

دار الإفتاء في موشن جرافيك: المسلم والمسيحي عنصر واحد في وطن واحد

دار الإفتاء في موشن جرافيك..تجديد الخطاب الديني لا يعني تغيير ثوابت الدين ولا العبث بالأحكام الشرعية‎

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

50 بدلا من 600 جنيه.. تخفيض قيمة تصالح مخالفات البناء بالقاهرة

فأل حسن.. شوبير يوجه رسالة تفاؤل لـ الأهلي بشأن مواجهة صن داونز

جريئة ومبهرة.. شاهد فساتين سيرين عبد النور في «الديفا»

فى عيد ميلاد ناهد يسرى.. سر ارتدائها الحجاب وقيامها بالحج 7 مرات و29 عمرة

تشكيل ناري لـ الأهلي أمام بيراميدز مساء اليوم الخميس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور

هنفطر إيه النهاردة.. سندوتشات تيركي بالخضراوات مع عصير برتقال بالجزر فريش

أرخص 4 سيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور