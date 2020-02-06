300 مليون جنيه لرفع كفاءة كهرباء 13 قرية بالبلينا في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع كفاءة الطاقة الكهربائية لـ 13 قرية بمركز ومدينة البلينا، بتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة خطة المحافظة لدعم شبكات الكهرباء وتطويرها، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل علي تخفيف الأحمال بنطاق المحافظة، واستيعاب الأحمال المستقبلية.





ووجه "الفقي" جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري بمتابعة اعمال تخفيف الأحمال وتوصيلات الكابلات بنطاق المحافظة، والعمل علي الانتهاء منها في المواعيد والتوقيتات المحددة لخدمة أهالينا، والتخفيف عن كاهل الموطنين.





ومن جانبه أوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه من خلال متابعة أعمال الخطة الطموحة لدعم قطاع الكهرباء بالمركز بالتعاون مع هندسة كهرباء البلينا، فقد تم تركيب أكشاك كهرباء جديدة بقرى " عزبة نظيف، وطريق17، ونجع الرفاعية، ومنطقة شرق الكوم، ونجع المواجد"، مشيرا إلى إحلال وتجديد مغذيات خروج محطة محولات البلينا، والتي تغذي قرى " العرابة، والبوارة، والسمطا"، بالإضافة إلى تركيب مغذيات جديدة لتقسيم الأحمال في قرى " الغابات، والشيخ مرزوق، والحرجة بالقرعان، والغنمية"، ومغذيات الدخول والخروج للوحة توزيع برديس .