لتميزهم فى العمل.. وزير الداخلية يكافئ 712 من رجال الشرطة

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 712 من رجال الشرطة (بمديريات أمن"القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، أسيوط" وقطاعات"الأمن العام، الأمن المركزى، الأحوال المدنية"والإدارات العامة لـ"شرطة ميناء القاهرة الجوى، تأمين محور قناة السويس، للمرور، لأمن الموانئ، لحماية الأداب، لشرطة النقل والمواصلات") نظرًا لجهودهم خلال شهر يناير 2020 التى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.



