الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بواقعة حدثت خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدًا أن بعض العناصر المنتمية لجماعة الإخوان حاولت القيام بتحركات مريبة بالقرب من مقر إقامة الرئيس.

وقال الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، إن المدعو أنس حبيب أحد العناصر الإخوانية المعروفة كان على تواصل مع قيادات الجماعة، وتم تجهيز إقامة له في فندق مقابل للفندق الذي أقام فيه الرئيس السيسي أثناء الزيارة.

وأشار إلى أن هذا الشخص بدأ في مراقبة الدخول والخروج عبر وسائل وأدوات معينة في تصرف وصفه بأنه "عبثي وخارج إطار العقل".

وأضاف أن هناك تحقيقات تجريها النيابة البلجيكية بشأن تلك الواقعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المحلية، التي كانت متواجدة بكثافة خلال الزيارة لمتابعة أي تحركات مريبة، مؤكدًا أن السلطات البلجيكية تتعامل بجدية كاملة مع الحادث.

وأوضح أن ما حدث يعكس محاولات يائسة من بعض عناصر الإخوان لتشويه صورة الدولة المصرية أو استهداف رموزها، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات لن تنال من استقرار مصر ولا من علاقاتها القوية مع الدول الأوروبية.