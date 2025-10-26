قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليونيسيف: ملتزمون بالبقاء في غزة لدعم الأطفال.. فيديو
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي

نشات الديهي
نشات الديهي
محمود محسن

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بواقعة حدثت خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدًا أن بعض العناصر المنتمية لجماعة الإخوان حاولت القيام بتحركات مريبة بالقرب من مقر إقامة الرئيس.

وقال الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، إن المدعو أنس حبيب أحد العناصر الإخوانية المعروفة  كان على تواصل مع قيادات الجماعة، وتم تجهيز إقامة له في فندق مقابل للفندق الذي أقام فيه الرئيس السيسي أثناء الزيارة.

وأشار إلى أن هذا الشخص بدأ في مراقبة الدخول والخروج عبر وسائل وأدوات معينة في تصرف وصفه بأنه "عبثي وخارج إطار العقل".

وأضاف أن هناك تحقيقات تجريها النيابة البلجيكية بشأن تلك الواقعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المحلية، التي كانت متواجدة بكثافة خلال الزيارة لمتابعة أي تحركات مريبة، مؤكدًا أن السلطات البلجيكية تتعامل بجدية كاملة مع الحادث.

وأوضح أن ما حدث يعكس محاولات يائسة من بعض عناصر الإخوان لتشويه صورة الدولة المصرية أو استهداف رموزها، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات لن تنال من استقرار مصر ولا من علاقاتها القوية مع الدول الأوروبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جماعة الإخوان العناصر الإخوانية استقرار مصر السلطات البلجيكية

