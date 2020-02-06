برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تعتمد مشيخة الأزهر الشريف اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2019-2020، للشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية.

تعتمد مشيخة الأزهر الشريف اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2019-2020، للشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية.

وكان الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن الانتهاء من مرحلة رصد وتجميع الدرجات، من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2019-2020.



