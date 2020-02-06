برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تعتمد مشيخة الأزهر الشريف اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2019-2020، للشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية.
ويمكن لطلاب المعاهد الازهرية الحصول على نتيجة الابتدائية والإعدادية الازهرية برقم الجلوس من خلال الضغط هنا
وكان الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن الانتهاء من مرحلة رصد وتجميع الدرجات، من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2019-2020.
وفور اعتماد النتيجة من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، سيتم اتاحتها إلكترونيا على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: