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فن

3 فتيات في ضيافة عمرو دياب بـ الاستديو.. تعرف عليهن.. صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:20 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
انتهز الشاعر تامر حسين وخالد تاج الدين فرصة وضع النجم عمرو دياب اللمسات الأخيرة على ألبومه "سهرانين"، باصطحاب بناتهم للاستديو لالتقاط صور تذكارية مع الهضبة الذي اتضح من الصور أنه استقبلهن بحفاوة وترحيب كبير. 

ونشر تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمع ابنته ليان بـ عمرو دياب في الاستديو احتفالا بعيد ميلادها. 

وعلق تامر حسين على الصورة قائلا: "أحلى وأغلى عيد ميلاد ليان.. صورة مع حبيبى الغالى الفنان عمرو دياب.. دخلتى التاريخ يا ليان من أوسع أبوابه.. أحلى صباح مع الهضبة". 

كذلك خالد تاج الدين الذي ظهر بناته مع الهضبة في عدد من الصور وعلق عليها بـ "إيموشن قلب". 
 

3 فتيات في ضيافة عمرو دياب بـ الاستديو.. تعرف عليهن.. صور
3 فتيات في ضيافة عمرو دياب بـ الاستديو.. تعرف عليهن.. صور
3 فتيات في ضيافة عمرو دياب بـ الاستديو.. تعرف عليهن.. صور
3 فتيات في ضيافة عمرو دياب بـ الاستديو.. تعرف عليهن.. صور
3 فتيات في ضيافة عمرو دياب بـ الاستديو.. تعرف عليهن.. صور
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