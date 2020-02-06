وزير النقل يتفقد كوبري قلما العلوي.. ويؤكد: سيساهم في تقليل الحوادث.. صور

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ كوبري قلما العلوي، بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي، للوقوف على آخر تطورات المشروع.





واستمع وزير النقل إلى شرح تفصلي عن المشروع وآخر التطورات التي تحققت فيه على أرض الواقع.





وقال وزير النقل إن كوبري قلما العلوي يأتي ضمن خطة الدولة لإنشاء عدد من الكباري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والذي سيساهم في تحقيق سيولة مرورية بالطريق وتقليل عدد الحوادث.





يذكر ان وزير النقل قد قام بجولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة أعمال تنفيذ تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وإنشاء عدد من الكباري بالطريق وكذلك تفقد بداية العمل بمشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات باستخدامات الماكينات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف.