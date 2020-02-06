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أخبار البلد

عشان ميتقالش إننا مبنفذش.. ماذا قال وزير النقل عن تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية في 12 محافظة؟ صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:13 م
الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
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أحمد أبوشوشة - عدسة: إبراهيم قنديل
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل في 3 قطاعات من الطرق في مصر، وهي المشروع القومي للطرق، والطريق الدائري بالقاهرة، والطرق الداخلية التي تم الإعلان عن خطتها أمس، الأربعاء، في مجلس الوزراء.


وأضاف وزير النقل أنه تفقد الطريق الدائري بالقاهرة لمتابعة أعمال تطويره الجارية حاليا، مشيرا إلى أنه جار تجهيزه على أعلى مستوى لرفع كفاءته بالكامل، وتنفيذ وعدنا الذي قطعناه أمام الرئيس بتسليم الطريق الدائري بمواصفات عالمية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، في تصريحات صحفية، أنه جار العمل على تطوير الطرق الداخلية بـ١٢ محافظة، وفقا للاتفاقية التي أعلن عنها أمس في مجلس الوزراء ورصد ميزانية ٢ مليار جنيه لتنفيذ هذه الخطة.

وعن عمليات تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية، قال وزير النقل: "نزلنا المعدات لمواقع العمل أمس للبدء في تنفيذ الخطة عشان ميتقالش إننا بنقول ومبنفذش"، مشيرا إلى أنه جار العمل على أرض الواقع لرفع كفاءة الطرق الداخلية.

وكان وزير النقل قد تفقد أعمال تنفيذ كوبري قلما العلوي، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، للوقوف على آخر تطورات المشروع.

واستمع وزير النقل إلى شرح تفصيلي عن المشروع وآخر التطورات التي تحققت فيه على أرض الواقع.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن كوبري قلما العلوي يأتي ضمن خطة الدولة لإنشاء عدد من الكباري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والذي سيساهم في تحقيق سيولة مرورية بالطريق وتقليل عدد الحوادث.

يذكر أن وزير النقل قام بجولة تفقدية صباح اليوم، الخميس، لمتابعة أعمال تنفيذ تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وإنشاء عدد من الكباري بالطريق، وكذلك تفقد بداية العمل بمشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات باستخدمات الماكينات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف.
عشان ميتقالش إننا مبنفذش.. ماذا قال وزير النقل عن تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية في 12 محافظة؟ صور
عشان ميتقالش إننا مبنفذش.. ماذا قال وزير النقل عن تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية في 12 محافظة؟ صور
عشان ميتقالش إننا مبنفذش.. ماذا قال وزير النقل عن تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية في 12 محافظة؟ صور
عشان ميتقالش إننا مبنفذش.. ماذا قال وزير النقل عن تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية في 12 محافظة؟ صور
عشان ميتقالش إننا مبنفذش.. ماذا قال وزير النقل عن تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية في 12 محافظة؟ صور
عشان ميتقالش إننا مبنفذش.. ماذا قال وزير النقل عن تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية في 12 محافظة؟ صور
عشان ميتقالش إننا مبنفذش.. ماذا قال وزير النقل عن تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية في 12 محافظة؟ صور
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