بسبب سفينة صينية.. إعلان حالة الطوارئ بميناء دمياط

أعلن ميناء دمياط حالة الطوارئ واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل هيئة الميناء في أعقاب التحفظ على سفينة قادمة من مدينة هونج كونج التي تقع على ساحل الصين الجنوبي، موطن انتشار فيروس كورونا القاتل.





وأعلنت هيئة الميناء أن الحجر الصحي بالميناء، تعامل بشكل حذر مع طاقم السفينة وتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وتطبيق إجراءات الحجر الصحي مع المركب، منذ لحظة وصولها الثلاثاء الماضي، والمقرر مغادرتها مساء اليوم، الخميس، حيث كان من المقرر لها أن تغادر الميناء الأسبوع المقبل.





وأكدت هيئة ميناء دمياط أن السفينة "magic seas" محملة ببضائع عبارة عن ألواح حديد، وفور وصولها إلى رصيف الميناء قام فريق من الحجر الصحى بالتعامل الفورى معها بداية من المخطاف الخارجي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية كارتداء القمامة الطبية والقفازات الطبية لطاقم الحجر الصحي، وتبين أن المركب خرجت من مقاطعة هونج كونج قبل شهر، أي تجاوزت فترة الحضانة للفيروس وهي 14 يوما، وتم مناظرة الحالات البالغة 23 من طاقم المركب بقياس درجة الحرارة وتوقيع الكشف الطبي، وتم التأكد من عدم وجود أى أعراض إصابة بالمرض.





وفرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة على السفينة مع ارتداء جميع المتعاملين مع طاقم السفينة بالملابس الواقية.



