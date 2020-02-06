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حوادث

مصرع وإصابة 5 فى حادث تصادم بالدقهلية

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:49 م
حادث مرورى
حادث مرورى
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همت الحسينى
لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى حادث اصطدم سيارة ملاكي بربع نقل على كوبري جامعة المنصورة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من النجدة يفيد بوقوع حادث على كوبرى جامعة المنصورة ووجود وفاة ومصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ملاك سمير ميخائيل، 40 عاما، وإصابة كلا من فيمرنيا ملاك سمير، 12 عاما بجرح قطعي بفروة الرأس بطول 40 سم وكسر بالساق الأيمن، وجورج سمير، 9 أعوام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولينا حنا عبد حنا، 60 عاما بكدمات متفرقة، وسمير بطرس ميخائيل 62 عاما بكدمات متفرقة، مقيمو نبروة.

وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتقديم العلاج اللازم للمصابين والتحفظ على جثة المتوفى على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
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