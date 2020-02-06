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فن

إنجي شرف: شخصية يارينا لم أقدمها من قبل

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:16 م
انجي شرف
انجي شرف
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شيرى نبيل
قالت الفنانة انجي شرف أن دورها في مسلسل " الضاهر " للنجم محمد فؤاد  الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا جماهيريا لم تقدمه من قبل.

تابعت من خلال ندوة صدي البلد: شخصية ياردينا جديدة، لم أقدمها من قبل، وكان من المقرر أن أتعاقد على دور آخر، وهو دور أميرة زوجة فاروق تامر عبدالمنعم ولكن وجدت أنها تشبه دورى فى مسلسل حارة اليهود وبناءً عليه تم اختيار ياردينا.

مسلسل "الضاهر " تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل،بالإضافة الي وجود النجم محمد فؤاد والفنان حسن يوسف .
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