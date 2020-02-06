ينفع ستة.. قصف متبادل بين وائل جمعة ومشجع زملكاوي





وكانت قرعة دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أمس، الأربعاء، أسفرت عن وقوع فريق صن داونز الجنوب إفريقي مع النادي الأهلي.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" فرصة وجتلك يا أهلي.. نفتكر الوعد ونكون قد الوعد.. وكلنا معاك يا أهلي".

وعلق مشجع زملكاوي على تغريدة وائل جمعة قائلا: " خمسة يا جماعة نفهم"، في إشارة إلى خسارة الأهلي من صن داونز بخماسية، ليرد عليه وائل جمعة قائلا " ينفع ستة" قاصدا خسارة الزمالك الشهيرة من الأهلي 6 - 1.

يذكر تأهل إلى الدور ربع النهائي، كوصيف للمجموعة الثانية برفقة النجم الساحلي متصدر الترتيب.



رد وائل جمعة مدافع فريق الأهلي السابق، على مشجع زملكاوي سخر من هزيمة الأهلي من فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية، من بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.