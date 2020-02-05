تعليق مثير من وائل جمعة على مواجهة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

علق وائل جمعة ، مدافع منتخب مصر المعتزل، على وقوع الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي ، في مباراة ثأرية ، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.





وكان صن داونز ، قد هزم الأهلي في جنوب إفريقيا ، بنتيجة 5-0، العام الماضي ، ضمن منافسات ربع النهائي من البطولة ذاتها.





وغرَّد وائل جمعة ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "فرصة وسنحت للأهلي، فلنتذكر الوعد ، ونكون على قدره".





واختتم صخرة الدفاع تغريدته: "كلنا معاك يا أهلي".





يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز سيواجه المتأهل من لقاء النجم الساحلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.