AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق مثير من وائل جمعة على مواجهة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:49 م
وائل جمعة
وائل جمعة
Advertisements
محمد رشاد
علق وائل جمعة، مدافع منتخب مصر المعتزل، على وقوع الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في مباراة ثأرية، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

وكان صن داونز، قد هزم الأهلي في جنوب إفريقيا، بنتيجة 5-0، العام الماضي، ضمن منافسات ربع النهائي من البطولة ذاتها.

وغرَّد وائل جمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "فرصة وسنحت للأهلي، فلنتذكر الوعد، ونكون على قدره".

واختتم صخرة الدفاع تغريدته: "كلنا معاك يا أهلي".

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز سيواجه المتأهل من لقاء النجم الساحلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس

اتحاد الكرة يدرس تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أبرزها الأهلي ومازيمبي والزمالك.. 29 بطولة تزين ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا

ربع نهائي دوري الأبطال.. تعرف على الأفضل والأسوأ من الفرق المتأهلة بالأرقام

البطولة «الأشرس» فى تاريخ أفريقيا

عبد الحفيظ وعدلي يحضران قرعة ربع نهائي دوري الأبطال مساء اليوم

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل مسئولي صن داونز بعد وقوعهم أمام الأهلي بدوري الأبطال

5 ركلات جزاء في المباراة.. الهلال يفوز على الرائد ويؤكد صدارته للدوري السعودي

قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يصطدم مع الترجي فى دور ربع النهائي

حارس صن داونز يسخر من الأهلي والزمالك.. شاهد

الأهلي وصن داونز.. رغم الـ5 تاريخ المواجهات يكشف تفوق المارد الأحمر

طبيب شاب يموت أثناء كشفه على مرضى فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون جلد .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها فى لبنان ..صور

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد إطلالات زوجة كريم فهمي فى عيد ميلادها

بفستان مثير.. شاهد إطلالة مطلَّقة ماجد المصرى مع ابنيهما