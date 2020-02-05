تعليق مثير من وائل جمعة على مواجهة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

علق وائل جمعة، مدافع منتخب مصر المعتزل، على وقوع الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في مباراة ثأرية، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.
وكان صن داونز، قد هزم الأهلي في جنوب إفريقيا، بنتيجة 5-0، العام الماضي، ضمن منافسات ربع النهائي من البطولة ذاتها.
وغرَّد وائل جمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "فرصة وسنحت للأهلي، فلنتذكر الوعد، ونكون على قدره".
واختتم صخرة الدفاع تغريدته: "كلنا معاك يا أهلي".
يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز سيواجه المتأهل من لقاء النجم الساحلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.