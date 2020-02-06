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رياضة

تأجيل القمة.. الزمالك يطالب والجبلاية تصدمه وصمت أحمر

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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نور عادل
سيطر الحديث عن مصير مباراة القمة المقبلة بين النادي الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها 24 من شهر فبراير الجاري، على الشارع الرياضي، خاصة مع طرح اقتراح بتأجيلها عقب قرعة دور ربع نهائي بدوري أبطال أفريقيا.

**قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا
أسفرت القرعة التي أقيمت أمس الأربعاء عن مواجهة نادي الزمالك لمنافسه الترجي التونسي، وعن صدام الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي،
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد أيام 27 أو 28 فبراير الجاري، بينما تقام مباراة العودة أحد أيام 6 أو 7 من شهر مارس المقبل.

**اقتراحات بتأجيل القمة 
وعقب انتهاء القرعة خرجت اقتراحات من البعض في الوسط الرياضي تطالب بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خاصة مع ازدحام جدول الفريق الأبيض في شهر فبراير، وأنه سيكون له مواجهات مصيرية فيه أبرزها مواجهة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر يوم 14 فبراير، وبعد ذلك مواجهة السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 فبراير في قطر.

وطالب البعض بتأجيل مباراة القمة حرصا ودعما لمشوار الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية وبحثا عن تأهل الفريقين إلي دور نصف نهائي بطولة الأميرة الأفريقية.

**الزمالك يطلب بتأجيل القمة
خرج هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، يطالب رسميًا بتأجيل مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك وذلك بسبب ازدحام جدول مباريات الفريق الأبيض في شهر فبراير.

وقال هاني زادة: "هدفي من هذا الطلب هو عدم قتل رونق مباراة الأهلي والزمالك لأننا سنواجهم في السوبر المصري قبلها بأربعة أيام"، مضيفًا: ""رأيي أن اتحاد الكرة يتخذ قرارًا بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري إلى وقت لاحق".

**اتحاد الكرة يصدم الزمالك
وفي رد سريع من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني، أعلن اليوم اتحاد الكرة المصري أن مباراة القمة المقرر إقامتها يوم 24 فبراير المقبل ستقام في موعدها وأنه لا توجد أي نية في تأجيلها.

وفي بيان رسمي أكد اتحاد الكرة أنه لا يوجد أي سبب يمنع إقامة المباراة في موعدها في ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية والتي تبدي دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالي والمقبل أيضا.

** صمت أحمر 
وعلى الجانب الآخر من المباراة لم يخرج الطرف الثاني وهو النادي الأهلي بجميع أعضاء مجلس إدارته أو أحد أعضاء الجهاز الفني يتحدث عن تأجيل مباراة القمة في الدوري الممتاز، منتظرين القرار الرسمي من اتحاد الكرة، وهو ما يعبر عن رضا الفريق الأحمر عن جدول مبارياتهم رغم قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا.
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