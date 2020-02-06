رفْضْ طلب الزمالك تأجيل قمة الأهلى.. ومحمد فضل كلمة السر

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن كلمة السر وراء عدم تأجيل مباراة القمة المؤجلة بين النادي الأهلي والزمالك فى الدورى الممتاز والمحدد لها يوم 24 فبراير الجارى.





قال المصدر إن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية وراء رفض طلب نادى الزمالك تأجيل لقاء القمة المؤجلة والتمسك بإقامتها فى موعدها.





لفت إلى أن محمد فضل استند الى رفضه طلب هانى زاده عضو مجلس إدارة نادى الزمالك بتأجيل القمة المؤجلة بين الاهلى والزمالك إلى عدم المساهمة فى إرباك جدول الدورى المحلى فى ظل وجود العديد من اللقاءات المؤجلة لقطبي الكرة المصرية.





كان الاتحاد المصري لكرة القدم أكد عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن .



