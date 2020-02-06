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رياضة

رفْضْ طلب الزمالك تأجيل قمة الأهلى.. ومحمد فضل كلمة السر

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:31 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن كلمة السر وراء عدم تأجيل مباراة القمة المؤجلة بين النادي الأهلي والزمالك فى الدورى الممتاز والمحدد لها يوم 24 فبراير الجارى.

قال المصدر إن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية وراء رفض طلب نادى الزمالك تأجيل لقاء القمة المؤجلة والتمسك بإقامتها فى موعدها.

لفت إلى أن محمد فضل استند الى رفضه طلب هانى زاده عضو مجلس إدارة نادى الزمالك بتأجيل القمة المؤجلة بين الاهلى والزمالك إلى عدم المساهمة فى إرباك جدول الدورى المحلى فى ظل وجود العديد من اللقاءات المؤجلة لقطبي الكرة المصرية.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أكد عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن .

وشدد اتحاد الكرة أنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهي المباراة المؤجلة أصلا من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا.

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في موعدها في ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية والتي تبدي دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالي والمقبل أيضا.

ويشارك النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فى ربع نهائى دورى ابطال افريقيا أمام نادى صن داونز الجنوب إفريقي فيما يواجه الزمالك الترجى التونسي فى السوبر الافريقي يوم 14 فبراير ويعقبه لقاءا الذهاب والإياب فى دور الثمانية بدورى ابطال إفريقيا.

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