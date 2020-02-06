واشنطن تدين قتل متظاهري النجف.. وتدعو لتحرك الحكومة العراقية

رفضت الولايات المتحدة، الهجوم الذي تعرض له المتظاهرون بمدينة النجف العراقية، وأدى إلى مقتل وجرح أعداد كبيرة منهم، وفق ماذكرت وسائل إعلام عراقية.

وعبرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، عن إدانتها لما حصل، قائلة: "من المؤسف أنه لا يزال يُسمح للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة القانون بالعراق، مع الإفلات من العقاب ضد المواطنين السلميين الذي يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

وأضافت: "يقع على عاتق الحكومة العراقية وقواتها الأمنية وضع حد لهذه البلطجة التي تشمل خطف واغتيال الناشطين المدنيين والصحفيين، وكذلك الضرب واستخدام الذخيرة الحية وحرق الخيام في التظاهرات السلمية".

ودعت السفارة، الحكومة العراقية إلى "وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".

وكانت مصادر طبية عراقية قد أفادت بمقتل 8 متظاهرين وجرح آخرين، مساء الأربعاء، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف.