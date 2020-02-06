عضو الوطنية للصحافة يتحدث عن التغييرات بالمؤسسات الصحفية القومية ..فيديو

قال الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد إعلان التغييرات بالمؤسسات الصحفية.





وأضاف الدكتور محمود علم الدين مع الإعلامية رانيا هاشم خلال برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن التغيير فى الصحف يبدأ دائما من المحتوى بحيث يكون محتوي جاذبا وجديدا لكي يشد جميع القراء.





وأوضح عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك خطة تطوير متكاملة وضعت للمؤسسات الصحفية القومية وبالفعل بدأت عملية التنفيذ فى ذلك الخطة.





وتابع الدكتور محمود علم الدين، ان هناك جرايد عالمية شهيرة أغلق منها الصحف الورقية وأصبحت إلكترونية فقط.





وأشار إلى أن، لجنة وضع المعايير بالهيئة الوطنية للصحافة هي لجنة تفكر فى آليات جديدة لاختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارة وهما لجنتان وليس لجنة واحدة.