المصري يقتنص تعادلا غاليا أمام طنطا فى الدوري المصري

فرط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا فى ثلاث نقاط غالية وتعادل إيجابيا أمام مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الجيش بمدينة السويس فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز.





سجل الهدف الأول لطنطا اللاعب إسلام فؤاد فى الدقيقة 21 من زمن المباراة، بعد كرة مقوسة على القائم البعيد من أحمد فهمي من الرواق الأيمن أرسلها لاعب طنطا إلى إسلام فؤاد الذي سددها في الشباك.





وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لأبناء السيد البدوي فى الدقيقة 36 من زمن اللقاء، بعد كرة مقوسة رائعة على القائم البعيد من إيهاب سمير من ركلة ركنية من الناحية اليسرى على قدم إسلام فؤاد الذي سددها مقوسة بطريقة فنية رائعة داخل شباك أحمد مسعود حارس المصري.





وقلص الفارق لنادي المصري اللاعب محمد جابر فى الدقيقة 37 من زمن المباراة، عقب ضغط قوي من لاعبي المصري، ومن ثم تمريرة من عمر كمال الظهير الأيسر إلى حسن علي أرسل عرضية أرضية شتتها دفاع طنطا لكن ارتطمت بمحمد جابر الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي سددها صاروخية بالقدم اليسرى داخل الشباك ، لبنتهى الشوط الأول بتقدم طنطا 2-1 أمام المصري.





وفى الدقيقة 87 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء فى وجه اللاعب احمد عادل ميسي لاعب النادي المصري، بعدها استطاع اللاعب احمد ياسر فى إدراك التعادل للمصري فى الدقيقة 95 من زمن المباراة، ليقتنص الفريق البورسعيدي نقطة غالية من اللقاء.





التعادل رفع رصيد النادي المصري الى النقطة 17 فى المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما ارتفع رصيد طنطا إلى النقطة 14 فى المركز الـ16.