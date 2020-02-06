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فن

Red Zone.. أول برنامج على يوتيوب يناقش تأثير السوشيال ميديا على العلاقات الزوجية

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:17 م
خلافات زوجية
خلافات زوجية
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طرحت شركة «روزا ميديا» للإنتاج الفني أول برنامج اجتماعى جديد من نوعه يناقش تأثير السوشيال ميديا على العلاقات الزوجية، وكيف ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في فشل العلاقة بين الزوجين؟، مما ساهم فى ارتفاع معدلات نسب الطلاق خلال الآونة الأخيرة.

ويتضمن البرنامج الجديد «Red zone» الذى أذيعت أولى حلقاته على موقع (يوتيوب) والصفحة الرسمية للبر نامج على فيس بوك، قصصا حقيقية مسجلة صوتيا وقع أبطالها في دائرة الخطر من خلال الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا، مما أثر على حياتهم الزوجية والأسرية، وتتضمن كل حلقة من البرنامج مشكلة مختلفة، يتم بثها صوتيا مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية لأصحاب المشكلات فى الحقيقة.

البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور أحمد عصمت خبير العلاقات الزوجية الذى يقدم تحليلا لكيفية وقوع أبطال القصص الحقيقية فى دائرة الخطر والأسباب التى أدت لذلك مع طرح حلول لعدم وقوع الآخرين فى نفس الدائرة.
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