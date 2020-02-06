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رياضة

لقطة مثيرة لطاقم تحكيم مباراة بيراميدز والأهلي قبل انطلاق اللقاء.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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أحمد هاني - عدسة: حسن العمدة
التقط الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، الذي يدير الآن مباراة الأهلي وبيراميدز، صورة "سيلفي"، مع الطاقم التحكيمي الذي سيشاركه في المباراة فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ومضيفه بيراميدز بالتعادل السلبي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

وحاول لاعبو الأهلي الضغط بشكل مبكر على دفاعات بيراميدز، واستطاع جونيور أجايى أن يهدد مرمى المهدي سليمان في الدقيقة 4 بعدما استلم كرة رائعة من عرضية لعبها علي معلول من الجانب الأيمن وسدد تجاه الزاوية البعيدة لكن حارس أصحاب الأرض أبعدها لركنية.

ويمتلك الأهلي 36 نقطة في صدارة جدول الترتيب بالرصيد الكامل قبل المباراة من 12 لقاء فقط، وفي حالة الفوز سيزيد الفارق مع المقاولون العرب صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط.

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