بالتزكية .. أحمد فاضل نقيبا لأطباء الأسنان بـ كفر الشيخ

فاز الدكتور أحمد محمد فاضل، اليوم الخميس، بمنصب نقيب أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ بالتزكية، عقب إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين.









ويتنافس على منصب عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بكفر الشيخ "فوق السن"، 3 مرشحين، هم الدكتور نبيل عبد الحميد إسماعيل غازي شمس الدين، والدكتور أحمد إبراهيم محمد ابو المجد، والدكتور عبد الحميد عبد اللطيف عبد الحميد حسين، وشهرته "عبد الحميد طلحة".









بينما يتنافس على منصب العضوية "تحت السن"، 6 مرشحين هم، الدكتور أحمد السيد إسماعيل أبو شادي، والدكتور عمرو مندي إسماعيل قنديل، والدكتور محمد عبد المجيد محمد صالح، والدكتور عبد الحميد أحمد عبد الحميد زايد، والدكتور أبو بكر زغلول عبد المجيد الشباسي، والدكتور رمزي شعبان أبو المكارم غيط.





ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 27 مارس المقبل.









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