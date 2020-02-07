صناع فيلم رأس السنة يحتلفون بطرحه في دور العرض.. المخرج: ليس له علاقة ببداية العام.. والمؤلف: تأجيل الفيلم كان بسبب الرقابة





وقال المخرج محمد صقر، إن أحداث الفيلم تدور في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، وتجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة، موضحا أن من خلال الاحداث يستمر الصخب والعلاقات تصبح أكثر تشابكا وتعقيدا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم، ومن حولهم إلى الأبد.





وأضاف محمد صقر، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن التعامل مع حفظي ممتع للغاية، فهذا أول عمل يخرجه ويكون من سيناريو محمد حفظي وهو من الاشياء العظيمة التي كتبها.





وأوضح أن الفيلم ليس له علاقه بحفل رأس السنه وتم إطلاق الأسم لاسباب تسويقية بحتة، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بإنتاج فيلم التهويده مع طارق العريان ويستعد لإخراج فيلم العالمين ونأمل ان يتم تصويره في بداية راس السنة الجديدة.



