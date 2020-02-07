صناع فيلم رأس السنة يحتلفون بطرحه في دور العرض.. المخرج: ليس له علاقة ببداية العام.. والمؤلف: تأجيل الفيلم كان بسبب الرقابة

احتفل صناع فيلم "رأس السنة أمس بالعرض الخاص للفيلم في أحد دور السينما بالزمالك، وحرص علي حضور العرض من طاقم العمل محمد حفظي، بسمه ، جيهان خليل هاجر الشرنوبي و تامر فرج ، و عدد من نجوم الفن و المخرج محمد صقر.
وقال المخرج محمد صقر، إن أحداث الفيلم تدور في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، وتجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة، موضحا أن من خلال الاحداث يستمر الصخب والعلاقات تصبح أكثر تشابكا وتعقيدا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم، ومن حولهم إلى الأبد.
وأضاف محمد صقر، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن التعامل مع حفظي ممتع للغاية، فهذا أول عمل يخرجه ويكون من سيناريو محمد حفظي وهو من الاشياء العظيمة التي كتبها.
وأوضح أن الفيلم ليس له علاقه بحفل رأس السنه وتم إطلاق الأسم لاسباب تسويقية بحتة، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بإنتاج فيلم التهويده مع طارق العريان ويستعد لإخراج فيلم العالمين ونأمل ان يتم تصويره في بداية راس السنة الجديدة.
وقالت الفنانة جيهان خليل، إنها سعيدة بتجربتها في الفيلم وسعيدة بالتعامل الرائع مع محمد حفظي وفريق العمل بأكمله، مشيرة إلى أن الفيلم مختلف عن أي قصه تم عرضها من قبل.
وأوضحت جيهان خليل، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه لا توجد مشاهد صعبة في الاداء بالعمل ولكن الصعوبة في كثرة القصص داخل الفيلم.
وأشارت جيهان خليل، إلى أنها مشغولة حاليا بتصوير فيلم يوم 13 ومسلسل طاقة حب، منوهة بأنها انتهيت من تصوير صندوق الدنيا.
وأوضح المنتج و السيناريست " محمد حفظي "، خلال تصريح خاص لـ صدى البلد، أنه بعد غياب سنين وانشغاله بمهرجان القاهره عاد بفيلم رأس السنه وتمنى عودته مرة أخرى للكتابة لكن الوقت لم يسمحله بذلك.
وأكد حفظي، أن سبب تأجيل الفيلم كان نتيجة الرقابة وتم حل الامر سريعًا، ولكن بالغ الاعلام في عرض هذا الامر وتم تأجيل الفيلم من مارس إلى وقت قريب برأس السنة نتيجة أسباب فنية وتم إعادة مونتاج الفيلم قبل عرضه بمهرجان مراكش.
وتابع أن توقيت الفيلم مناسب للشتاء وخاصة توقيت رأس السنة حتى لا يعترض مع أفلام أخرى كالص بغداد والفلوس، مُصرحا أنه لن يكتب لفترة معينة من الزمن وأن هذة أخر أعمالة حاليا.
ويذكر ان الفيلم من تأليف محمد حفظي، إخراج صقر في تجربته الأولى، بطولة النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.