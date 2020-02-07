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حوادث

استمرار أعمال تطوير الأسفلت أعلى كوبري الجيزة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة خدمات مرورية أعلى كوبري الجيزة تزامنا مع أعمال تطوير الأسفلت.

وتأتي الخدمات المرورية بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

فيما تجرى هيئة الطرق والكباري ومحافظة الجيزة عمليات تطوير للأسفلت أعلى كوبري الجيزة بمنطقة ميدان الجيزة بالاتجاه القادم من الهرم إلى جامعة القاهرة وكوبري عباس.

وتأتي أعمال التطوير في حارة مرورية من بين 4 حارات مرورية اعلى الكوبري بمنطقة ميدان الجيزة، وكذلك حارة مرورية ضمن حارتين في مطلع الكوبري القادم من مناطق العمرانية.
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