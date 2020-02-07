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مرأة

بلوفر أوفر سايز.. نانسى عجرم تتألق بإطلالة كاجوال

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:17 ص
نانسى عجرم
نانسى عجرم
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نانسى عجرم، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول. 

وظهرت نانسى عجرم، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتدية معه بلوفر أنيق باللون الرمادى الفاتح الذى يبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء رياضيا أنيقا باللونين الأبيض والأسود.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نانسى عجرم، على جمال بشرتها المميزة مع إضافة لمسة رقيقة من البلاشر الذى يبرز  أنوثتها.

وتركت نانسى شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة مميزة تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بإطلالتها الكاجول الأنيقة. 
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Believe in your selfie☺️💕 #ALBIYAALBI

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on

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