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كبير الأثريين بوزارة الأثار يرصد آخر التطورات الإنشائية لـ المتحف المصري الكبير..فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:45 ص
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن المتحف المصري الكبير بدأ الإنشاءات فيه منذ عام 2002، ولكن الأربع سنوات الماضية تم العمل بجدية كبيرة فى المتحف المصري الكبير وفى القريب العاجل سيتم افتتاحه.

وأضاف الدكتور مجدي شاكر خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه لا نستطيع عمل مثل المتحف المصري الكبير ولو بعد 1000 عام نظرا لضخامة هذا المشروع الآثري.

وتابع كبير الأثريين بوزارة الآثار، أنه سيتم تطوير محيط المتحف الكبير وتنفيذ ممشى بطول 2 كيلو متر لربطه بالأهرامات.

ولفت الدكتور خالد العناني وزير الآثار إلى أن المساحة البنائية للمشروع تتعدى 48 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة مناطق العرض المتحفي 168 ألف متر مربع، حيث يقام المتحف على مساحة تتعدى 500 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن أهم القطع التي سيتضمنها المتحف هي تمثال الملك رمسيس الثاني بالبهو العظيم، وتماثيل للملك تحتمس الثالث، وامنحتب الثالث بقاعات العرض الرئيسية، إلى جانب توابيت الملك توت ومقاصيره، وخبيئة العساسيف، التي تم اكتشافها في أكتوبر الماضي.

وأكد الوزير أن المتحف المصري الكبير يعتبر أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، حيث يضم آثارا من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني.

وأشار إلى أن المتحف سيضم أيضا متحفا للطفل، ومركزا تعليميا، ومركزا للحرف اليدوية، وفصولا تعليمية، وقاعة للمؤتمرات، وسينما، وبازارات، ومحلات للحرف التراثية، ومتحفا مخصصا لمراكب الشمس، جار وضع تصميماته النهائية، كما سيوجد به أول ميدان لمسلة معلق، وتتوافر لدى المتحف مساحات شاسعة خضراء ولاند سكيب ليس لها مثيل في كل متاحف العالم.
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