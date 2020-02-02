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عيسى زيدان: الانتهاء من ترميم 47 ألف قطعة أثرية داخل المتحف المصري الكبير .. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:38 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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محمد حليم قنديل

أكد عيسى زيدان المدير العام للشؤون التنفيذية لنقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن قاعات العرض الخاصة بالملك توت عنخ آمون في المعرض أصبحت جاهزة، مشيرا إلى أن الفتارين وصلت للمتحف وبدأ وضعها فى قاعات العرض تمهيدا لاستقبال الآثار فى القريب العاجل.


وقال زيدان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، إن لدينا كل يوم أشياء جديدة وتطورات جديدة داخل المتحف المصري الكبير، مضيفا أن هناك تطويرا مستمرا فى شكل المتحف قبل افتتاحه.


وأضاف المدير العام للشؤون التنفيذية لنقل الآثار، أن المتحف المصري الكبير يضم أكبر قاعة عرض للآثار ولا يوجد مثيل لها في اي متحف على مستوى العالم .

 

وأشار إلى أنه وصل أكثر من 75 قطعة أثرية ثقيلة للمتحف المصري الكبير من إجمالي 87 قطعة آثار ثقيلة.


وأوضح عيسي زيدان، أنه تم الانتهاء من ترميم 47 ألف قطعة أثرية داخل المتحف، مضيفا أن هناك مسلة معلقة سيتم عرضها فى المتحف المصري الكبير وهذا يعتبر إنجازا مصريا عظيما سيبهر العالم أجمع.

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