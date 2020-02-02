افتتاحات وإنجازات.. وزير السياحة والآثار يكشف لـ أحمد موسى أسباب تطوير ميدان التحرير وموعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. ويؤكد: إستراتيجية لجذب 30 مليون سائح سنويا

حل خالد العناني وزير السياحة والآثار، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، وذلك للحديث تدابير الوزارة مع السائحين الصينيين في مصر بعد انتشار فيروس كورونا، والكشف عن اللمسات الأخيرة للمتحف المصري الكبير واستعدادات مصر لحفل الافتتاح الأسطوري وقصة توفير ملايين الدولارات في المشروع وكذلك الاستعدادات لإبهار العالم في الموكب الملكي لنقل المومياوات الملكية.





وفيما يلي أبرز أخبار الحوار:





قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الحكومة تتعاون لمنع دخول فيروس كورونا إلى مصر وهناك تنسيق على أعلى مستوى بين كافة اجهزة الدولة لمنع دخول الفيروس.





قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن دمج وزارتي السياحة والآثار ليس بالأمر الجديد، مُضيفًا: "لا نعيد اختراع شيء جديد والسياحة والآثار كانتا وزارة واحدة في بداية الأمر منذ عام 1964 وحتى 1966".





قال خالد العناني وزير السياحة والأثار، إنه قام بإصدار 4 قرارات لدفع العمل في هيئة تنشيط السياحة في مصر، وقام بتعيين نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة ورئيس قطاع السياحة الداخلية ومستشار ترويج السياحة .





قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن وزير الطيران سوف يستحدث لأول مرة ربط شرم الشيخ والغردقة ومرسى العلم بالأقصر، موضحا ان وزير الداخلية يقدم دعم غير مسبوق من خلال شرطة السياحة والاثار وشرطة الحماية المدنية.





قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه هناك تحسن في معدلات السياحة خلال العامين الماضيين.





قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إننا سوف نبهر العالم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وموكب المومياوات الملكية.





قال خالد العناني وزير السياحة والأثار، إنه تم اختيار 3 شركات عالمية كبرى لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.





قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يتم زيارة المتحف المصري الكبير في أكثر من يوم، مضيفا:" عرض مجموعة توت عنخ امون على مساحة 7 آلاف متر مربع".





قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن ميادين العالم كلها بها مسلات مصرية ولا يصح أن يكون أشهر ميادين العالم ميدان التحرير ألا يكون به مسلة مصرية وتم ترميم مسلة من أجل وضعها في ميدان التحرير، مضيفا:" اخترنا مسلة مكسرة لـ 8 قطع وتم ترميمها".





قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يتم تزويد ميدان التحرير بمسلة و4 كباش من الأقصر، مضيفا:" لجان فنية واستشاريين قرروا جلب كباش اثرية في خطة التطوير".





قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن متحف التحرير به 150 ألف قطعة، وسيظل كما هو بعد افتتاح المتحف المصري الكبير باستثناء نقل 400 قطعة لتوت عنخ آمون و22 مومياء.





قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تم تحديد قيمة تذاكر المتحف المصري الكبير بـ 60 جنيهًا للمصري و30 جنيهًا للطالب، ودخول رحلات المدارس الحكومية وذوي الهمم بالمجان مثلما يحدث في كل المتاحف.





قال خالد العناني وزير السياحة والأثار، إننا لم نصل إلى معدلات عدد السائحين في 2010 حتى الآن ولكننا نسعى إلى الوصول إليها وتخطيها.



