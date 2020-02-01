العناني يكشف تأثير فيروس كورونا على السياحة في مصر.. فيديو

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الحكومة تتعاون لمنع دخول فيروس كورونا إلى مصر وهناك تنسيق على اعلى مستوى بين كافة اجهزة الدولة لمنع دخول الفيروس.





وأضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كافة السائحين في مصر في أمان وكل شيء مستمر كما هو.





وتابع خالد العناني:" مصر آمنة والسياحة مستقرة ولا يوجد ما يؤثر على قطاع السياحة في مصر".





واكمل خالد العناني:" الحركة السياحة الوافدة إلى مصر تسير بانتظام حتى الآن، والصين منعت الرحلات السياحية إلى مصر بعد ظهور كورونا".





وتابع خالد العناني:" السائحون الصينيون في مصر بحالة جيدة وسيغادرون مصر خلال أيام وفقا لبرامجهم السياحية".