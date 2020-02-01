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مصري من ووهان الصينية: نشكر الرئيس السيسي وسنعود إلى مصر ونقبل إجراءات الحجر الصحي.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 09:36 م
فيروس كورونا - تعبيرية
فيروس كورونا - تعبيرية
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هاني حسين
قال  محمد  بلال عضو البعثة العلمية المصرية في مدينة ووهان الصينية، إنه لم  يخرج من المبنى السكني منذ 10 أيام  ويتم قياس درجات الحرارة مرتين كل يوم،  وتم توزيع الأقنعة علي الجميع


وأضاف  محمد بلال في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أوجه الشكر إلى الرئيس السيسي  على موقفه الذي يعبر عن شهامة وجدعنة المصريين بتوفير طائرة خاصة لنقل الراغبين من المصريين في العودة ".

وتابع محمد بلال:"  اتواصل مع اهلي في مصر لأنهم أصيبوا بحالة من القلق والرعب، و سنعود إلى مصر ونقبل كافة إجراءات مصر  وهناك إجراءات طبية تتخذها مصر في الحجر الصحي  في مدة 15 يوم للإطمئنان بأنه لا توجد حالة إصابة بين المصريين العائدين من ووهان ".


واكمل محمد بلال:"  حالة من الرعب والخوف والقلق بين كافة أهالي مدينة ووهان الصينية  وكافة شوارع المدينة خالية تماما، ولم  اخرج من المبنى السكني منذ 10 أيام  ويتم قياس درجات الحرارة مرتين كل يوم".

ولفت محمد بلال إلى أنه تم توزيع الأقنعة علينا جميعا وهناك حالة من الوعي بين الصينيين  في مدينة ووهان الصينية بمخاطر فيروس كورونا".
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