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وزير السياحة والآثار: قادرون على استقبال سائحين من كل دول العالم

السبت 01/فبراير/2020 - 09:57 م
خالد العناني وزير
خالد العناني وزير السياحة والآثار
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هاني حسين
قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه هناك تحسن في معدلات السياحة خلال العامين الماضيين.

أضاف خالد العناني  في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  عودة الرحلات البريطانية سوف تعيد معدلات السياحة إلى طبيعتها.

وتابع خالد العناني:" نعمل على استعداداتنا لاستقبال الرحلات البريطانية في مطار شرم الشيخ  ونسعى إلى أن نكون قادرين على  استقبال الأعداد الكبيرة من السائحين".

وأكمل خالد العناني:"   ليس لدينا ما يمنع استقبال سائحين من أي دولة في العالم والمطارات مؤمنة على أعلى مستوى ومصر آمنة بنسبة 100%".

ولفت العناني:"  أناشد المصريين بحسن معاملة السائحين في المواقع الأثرية والسياحية"، مضيفا:"  السياحة الوافدة إلى مصر وافدة للسياحة الثقافية والشاطئية، والدولة ارتأت العودة للنظام القديم  في الظروف الحالية".

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