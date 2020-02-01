وزير السياحة والآثار: قادرون على استقبال سائحين من كل دول العالم

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه هناك تحسن في معدلات السياحة خلال العامين الماضيين.





أضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن عودة الرحلات البريطانية سوف تعيد معدلات السياحة إلى طبيعتها.

وتابع خالد العناني:" نعمل على استعداداتنا لاستقبال الرحلات البريطانية في مطار شرم الشيخ ونسعى إلى أن نكون قادرين على استقبال الأعداد الكبيرة من السائحين".





وأكمل خالد العناني:" ليس لدينا ما يمنع استقبال سائحين من أي دولة في العالم والمطارات مؤمنة على أعلى مستوى ومصر آمنة بنسبة 100%".





ولفت العناني:" أناشد المصريين بحسن معاملة السائحين في المواقع الأثرية والسياحية"، مضيفا:" السياحة الوافدة إلى مصر وافدة للسياحة الثقافية والشاطئية، والدولة ارتأت العودة للنظام القديم في الظروف الحالية".



