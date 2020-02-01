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بأحصنة وعجلات حربية.. وزير السياحة والأثار: سنبهر العالم بنقل المومياوات الملكية

السبت 01/فبراير/2020 - 10:05 م
خالد العناني وزير
خالد العناني وزير السياحة والآثار
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هاني حسين
قال  خالد العناني وزير السياحة والآثار، إننا سوف نبهر العالم  حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وموكب المومياوات الملكية.

وأضاف العناني  في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  سيخرج من متحف التحرير موكب  بـ 22 عربة بطراز مصري قديم بأحصنة وعجلات حربية ويمرون بميدان التحرير حيث توجد المسلة".

وتابع :"  سيمر الموكب على نهر النيل  وصولا إلى متحف الحضارة، وسيتم نقل 22 مومياء وسنبهر العالم  بهذا الاحتفال".

ولفت الوزير:" نعمل على استعداداتنا لاستقبال الرحلات البريطانية في مطار شرم الشيخ  ونسعى إلى أن نكون قادرين على  استقبال الأعداد الكبيرة من السائحين".

وقال:"   ليس لدينا ما يمنع استقبال سائحين من أي دولة في العالم والمطارات مؤمنة على أعلى مستوى ومصر آمنة بنسبة 100%".
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