بأحصنة وعجلات حربية.. وزير السياحة والأثار: سنبهر العالم بنقل المومياوات الملكية

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إننا سوف نبهر العالم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وموكب المومياوات الملكية.





وأضاف العناني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيخرج من متحف التحرير موكب بـ 22 عربة بطراز مصري قديم بأحصنة وعجلات حربية ويمرون بميدان التحرير حيث توجد المسلة".





وتابع :" سيمر الموكب على نهر النيل وصولا إلى متحف الحضارة، وسيتم نقل 22 مومياء وسنبهر العالم بهذا الاحتفال".





ولفت الوزير:" نعمل على استعداداتنا لاستقبال الرحلات البريطانية في مطار شرم الشيخ ونسعى إلى أن نكون قادرين على استقبال الأعداد الكبيرة من السائحين".



