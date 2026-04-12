تكثيف حملات رفع كفاءة النظافة بشوارع بيلا بكفر الشيخ| صور

في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، وجهت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد، بتكثيف جهود النظافة ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة بمختلف أنحاء المدينة والقرى، مع التركيز على المناطق الحيوية ومحيط كنيسة مار جرجس والمتنزهات والميادين العامة، بما يضمن ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وأكدت رئيس المدينة ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جهاز النظافة والوحدات المحلية، مشددة على تنفيذ خطة شاملة تشمل رفع المخلفات بشكل دوري، وتحسين مستوى الإنارة العامة، والتعامل الفوري مع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، وجهت «بركات» نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الغذائية والمحال التجارية والمخابز البلدية، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، ومنع أي ممارسات احتكارية، مع متابعة نتائج تلك الحملات بشكل دوري لضمان تحقيق الانضباط.

وشددت رئيس مدينة بيلا، على تكثيف أعمال النظافة خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، وعلى رأسها محيط الكنيسة والمنتزهات العامة، من خلال خطة موسعة تشمل رفع القمامة والإشغالات وتحسين مستوى الخدمات بشكل مستمر طوال فترة الأعياد.

كما تابعت رئيس مدينة بيلا أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والكشافات، خاصة بمحيط الكنيسة والشوارع المؤدية إليها، إلى جانب تكثيف حملات النظافة وتفريغ صناديق القمامة بمحيط المدارس والمناطق الحيوية، فضلًا عن تنفيذ أعمال التجميل من خلال قص وتهذيب الأشجار بعدد من الشوارع والأحياء.

وفي إطار الاهتمام بالمظهر العام، تم الدفع بفرق متخصصة لتنفيذ أعمال موسعة لقص وتهذيب الأشجار والنخيل بميادين وشوارع مدينة بيلا، خاصة بالمناطق المحيطة بالكنيسة والمنتزهات العامة، مع إزالة الأفرع الجافة والمتهالكة التي قد تعوق حركة المواطنين أو تشكل خطورة، بما يعزز من مستوى الأمان ويُحسن من الشكل الجمالي العام.

وعلى مستوى القرى، واصلت الوحدات المحلية تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة والكشافات، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات من الشوارع ومحيط المدارس، تحت إشراف رؤساء القرى، وذلك لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.