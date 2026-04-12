رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، حيث وجه بتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد جميع التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أية حالات مرضية، مشدداً على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم.



وأكد "الجيزاوى" أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

فيما أوضح الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى أي بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على جميع المستويات خلال فترة الأعياد والمناسبات المختلفة لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.