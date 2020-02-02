وزيرة التعاون الدولي تنشر أول فيلم ترويجي عن المتحف المصري الكبير

نشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيلم ترويجي عن المتحف المصري الكبير، والذي بثته شبكة قنوات "ديسكفري" اليوم.
وقالت الوزيرة - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تعليقا على الفيديو - "لعبت وزارة التعاون الدولي دورا محوريا في تعبئة التمويل اللازم لإقامة المتحف المصري الكبير منذ 2008 وحتي 2018 من مؤسسة التعاون الدولية اليابانية، وفي انتظار العالم أجمع لكي نشهد معا الحدث الأكبر وهو افتتاح المتحف المصري الكبير في 2020".
وتقدمت الوزيرة بالشكر إلى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف الكبير، على مجهوداتهما العظيمة.
ونشرت الوزيرة الفيديو عبر هذا الرابط: https://www.instagram.com/p/B8B7AsgHzk6/?igshid=nto1leciid7y .
يشار إلى أن وزارة السياحة أعلنت في سبتمبر الماضي عن الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات العالمية للترويج لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية، ومنهم شبكة قنوات "ديسكفري"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الترفيه، حيث تمتلك 53 علامة تجارية تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مشترك في 224 دولة، وتشتهر ببرامجها الحائزة على العديد من الجوائز، وتضمنت الشراكة مع قنوات "ديسكفري" إنتاج محتوى ترويجي ورقمي.