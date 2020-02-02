وزيرة التعاون الدولي تنشر أول فيلم ترويجي عن المتحف المصري الكبير

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيلم ترويجي عن المتحف المصري الكبير ، والذي بثته شبكة قنوات "ديسكفري" اليوم. نشرت









وقالت الوزيرة - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تعليقا على الفيديو - "لعبت وزارة التعاون الدولي دورا محوريا في تعبئة التمويل اللازم لإقامة المتحف المصري الكبير منذ 2008 وحتي 2018 من مؤسسة التعاون الدولية اليابانية، وفي انتظار العالم أجمع لكي نشهد معا الحدث الأكبر وهو افتتاح المتحف المصري الكبير في 2020".









وتقدمت الوزيرة بالشكر إلى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف الكبير، على مجهوداتهما العظيمة.









ونشرت الوزيرة الفيديو عبر هذا الرابط: https://www.instagram.com/p/B8B7AsgHzk6/?igshid=nto1leciid7y .