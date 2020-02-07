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سفير الصين بالقاهرة: نعمل على تحديد السلالة الجينية لفيروس كورونا..فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:15 ص
سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة
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حمزة شعيب
أكد السفير الصينى بالقاهرة لياو لي تشانج، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تخطت الـ 20 ألف حالة بالصين، لافتا إلى الفيروس بعيد كل البعد عن القارة الإفريقية.

تابع السفير الصينى خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"فيروس سي مثل الشيطان ولن نتركه دون مقاومة وسنعمل على إيقافه بكل مالدينا من قوة".

وأكمل:"جميع الصينيين المقيمين بمصر بصحة جيدة وأخذنا إجراءات احترازية للاطمئنان عليهم، مردفا:"نحن كسفارة صينية بالقاهرة أرسلنا وثائق إرشادية الصينيين بضرورة الكشف قبل القدوم للقاهرة".

وأشار إلى أنه هناك تعاون كبير بين الصين ومصر  لأخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا:"الأطباء والعلماء الصينيين يعملون على تحديد السلالة الجينية لفيروس كورونا.

وأوضح:"ليس لدينا تأكيد بأن الخفافيش هى السبب فى ظهور وباء كورونا، مشيرا إلى أنه  تم تجربة علاج الطب التقليدي وهناك نتائج أفضل ولكننا فى إنتظار علاج نهائى لهذا الوباء.
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