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محافظات

التمور والمصنوعات اليدوية.. أشهر الصناعات القائمة على النخيل بواحة سيوة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
تعد واحة سيوة من أشهر المناطق بمصر في إنتاج البلح  فى مصر، نتيجة لتميز أراضيها الزراعية بالجودة العالية وجوها الصحراوى الجاف الخالي من الرطوبة، فـواحة سيوة تمتلك ما يقرب من 700 ألف شجرة نخيل والتي تتميز بجودتها وتنوعها والتي تلقى قبولا في الأسواق المحلية والخارجية. 

ولا يتوقف أهمية النخيل بواحة سيوة على إنتاج التمور بل يقام على النخيل العديد من الصناعات اليدوية والتي تدر دخل  لبعض الأسر.

ويقول بكر يوسف أن واحة سيوة تشتهر بأفضل الحرف اليدوية على مستوى واحات الصحراء الغربية حيث يمكنك شراء أرقى أنواع المشغولات اليدوية مثل السجاجيد المطرزة وفساتين الأفراح البربرية التقليدية المطرزة والمجوهرات السيوية البسيطة والجذابة، مشيرا إلى أن صناعة منتجات النخيل على الرغم من تميزها بالواحة إلا أنها تكاد تكون محدودة نظرا لضعف تسويق هذه المنتجات خارجيا مما تسبب في انحسار تلك الصناعة بالواحة.

وطالب "بكر"  بقيام الدولة بفتح أسواق لتصدير هذه المنتجات بزيادة المعارض وذلك لتوفير فرص عمل للشباب ولتحسين دخل الأسر بالواحة.

في ذات السياق، أكدت الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمرأة بمطروح أنه يتم تصنيع أشكال كتير من الخوص من المقاطف والأواني والصواني والمكانس والمراوح، وكلها من الخوص وفي منتجات من الجريد كالأبواب والكراسي والأسرة، كاشفة أن التراث السيوي يعتمد في الأساس على النخيل. 

وأضافت أن النخيل يسهم أيضا فى تصنيع منتجات كثيرة بعيدًا عن إنتاجه التمر، فـ أوراق الجريد يتم به عمل سور حول المزارع، أو برجولات على الشواطئ، ويتم تصنيع كراسى وسراير من قاعدة الجريد بعد تنضيفه من الشوك، كما يتم الاستفادة من الخشب الخاص بالنخلة ، بعمل أسقف البيوت، وسقف أفضل فندق فى سيوة حاليًا منه.

وأشارت أن الرجال في سيوة  يقومون  في تلك الصناعة على تقليم النخيل والحصول على الخوص والجريد، وتعمل النساء داخل بيوتهن مما يعكس اهمية هذه الصناعة التي تدر دخل للأسر المعيلة، لافتة أن السعف يتم تلوينة بألوان أحمر وأزرق وأخضر أو تركة بدون أي ألوان وإعداد الشكل المطلوب سواء طبق أو مقطف أو شمسية أما الجريد يصنع منه الكراسي والأقفاص والعياشات.
التمور والمصنوعات اليدوية.. أشهر الصناعات القائمة على النخيل بواحة سيوة
التمور والمصنوعات اليدوية.. أشهر الصناعات القائمة على النخيل بواحة سيوة
التمور والمصنوعات اليدوية.. أشهر الصناعات القائمة على النخيل بواحة سيوة
التمور والمصنوعات اليدوية.. أشهر الصناعات القائمة على النخيل بواحة سيوة
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